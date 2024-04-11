Bloomberg: ЄС готується схвалити в травні план реформ України, що розблокує мільярди допомоги

Європейський Союз рухається до схвалення в травні плану реформ України, що розблокує додаткову виплату наприкінці весни 1,9 мільярда євро фінансової допомоги ЄС.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія вивчає план реформ, які зобов’язалась виконати Україна для отримання фіндопомоги, але жодних серйозних питань до нього у комісії не виникло.

Країни-члени ЄС можуть приступити до затвердження плану вже наступного місяця, повідомила агентству особа, знайома з цим питанням.

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ЄС запланував виділити Україні цьогоріч майже 16 мільярдів євро, що є частиною 50-мільярдного інструменту Євросоюзу для України на період 2024-2027 років.

Минулого місяця Київ подав план, що містить пропозиції щодо інвестицій та реформ, які поступово розблокують більшу частину допомоги ЄС до 2027 року.

У рамках плану Єврокомісія планує виділити 1,5 мільярда євро як перехідне фінансування у другій половині квітня.

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Залишок фінансування, запланованого на цей рік, буде виплачено двома траншами, щойно український уряд виконає узгоджені реформи.

Серед узгоджених реформ на друге півріччя – ухвалення середньострокової стратегії управління державним боргом та перегляд видатків держбюджету і збільшення штату Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Очікується, що міністри фінансів ЄС обговорять план України в п’ятницю в Люксембурзі.

Перший транш у розмірі 4,5 млрд євро із запланованої фіндопомоги ЄС на цей рік Україна вже отримала.

Європейська правда.