Китай відмовляється від української кукурудзи - Bloomberg

Китайські покупці скасовують поставки кукурудзи з України, оскільки прагнуть виконати нові урядові заходи щодо підтримки вітчизняних фермерів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Китайські імпортери вже відмовились від чотирьох-п’ять вантажів української кукурудзи, які раніше були заброньовані до доставки в період з квітня по червень.

Скасування відбулося протягом останніх двох тижнів, і інші відправлення з України можуть бути зірвані в майбутньому.

Реклама:

Скасування відбулося після того, як китайські митники попросили трейдерів обмежити поставки іноземної кукурудзи в митні зони, щоб зменшити надлишок внутрішньої пропозиції та підтримати ціни для фермерів перед сезоном посіву.

Трейдери можуть привозити кукурудзу на митні території та змішувати її з іншими інгредієнтами в корм для тварин, перш ніж імпортувати її за нижчою ставкою податку.

Китай є найбільшим імпортером кукурудзи у світі, відмова від імпорту з України може вдарити по світових цінах, які вже перебувають під тиском після щедрих врожаїв у США та Бразилії, додає агентство.

Реклама:

Економічна правда