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Китай відмовляється від української кукурудзи - Bloomberg

Четвер, 11 квітня 2024, 18:15 - Анастасія Жарикова

Китайські покупці скасовують поставки кукурудзи з України, оскільки прагнуть виконати нові урядові заходи щодо підтримки вітчизняних фермерів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Китайські імпортери вже відмовились від чотирьох-п’ять вантажів української кукурудзи, які раніше були заброньовані до доставки в період з квітня по червень.

Скасування відбулося протягом останніх двох тижнів, і інші відправлення з України можуть бути зірвані в майбутньому.

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Скасування відбулося після того, як китайські митники попросили трейдерів обмежити поставки іноземної кукурудзи в митні зони, щоб зменшити надлишок внутрішньої пропозиції та підтримати ціни для фермерів перед сезоном посіву.

Трейдери можуть привозити кукурудзу на митні території та змішувати її з іншими інгредієнтами в корм для тварин, перш ніж імпортувати її за нижчою ставкою податку.

Китай є найбільшим імпортером кукурудзи у світі, відмова від імпорту з України може вдарити по світових цінах, які вже перебувають під тиском після щедрих врожаїв у США та Бразилії, додає агентство.

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Економічна правда

Китай Україна зерно імпорт
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