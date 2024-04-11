"Райффайзен Банк" запускає в Україні страхування майна бізнесу від воєнних ризиків

"Райффайзен Банк" презентував послугу для бізнес-клієнтів – страхування майна різного типу від воєнних ризиків.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Так, ця послуга розроблена у співпраці зі світовою компанією професійних послуг "Аон" та українськими страховими компаніями ARX, "Універсальна" та "ІНГО".

"Завдяки інструменту war risk insurance українські компанії зможуть мінімізувати ризики реалізації інвестиційних проектів, залучити додаткове фінансування та зменшити ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням майна через військові дії", - йдеться у повідомленні.

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War risk insurance дозволить українському бізнесу застрахувати нерухомість, обладнання та товари в обороті

Скористатися цією послугою зможуть як малі, так і великі підприємства, звернувшись до банку або до компанії "Аон". Протягом року планується сформувати страховий портфель на суму близько 1 млрд грн у сферах агро, переробки, видобутку, ритейлу, фармацевтики, енергетики та палива.

Нагадаємо:

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Кабінет міністрів затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови і порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків під час здійснення видів діяльності Експортно-кредитного агентства (ЕКА).