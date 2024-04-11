НАБУ та САП викрили розкрадання 160 мільйонів, виділених на відновлення інфраструктури на Харківщині

Правоохоронці на Харківщині викрили 7 осіб, які заволоділи 160 мільйонами гривень, виділеними на відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили організовану групу та повідомили про підозру 7 особам, причетним до заволодіння коштами, у тому числі міжнародних партнерів України, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури м. Харкова.

Підозри оголосили:

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керівнику організованої групи;

двом працівників КП "Харківські теплові мережі";

чотирьом особам, підконтрольні лідеру організованої групи.

Слідство встановило, що починаючи з квітня 2022 року, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові зі службовими особами комінального підприємства, серед яких перший заступник гендиректора підприємства, та низкою підконтрольних фізичних осіб спільно заволоділи грошовими коштами КМ та Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що призначалися для відновлення та розвитку міської інфраструктури Харківщини.

Для цього співучасники домоглися укладення з підконтрольними компаніями прямих договорів на постачання до КП "Харківські теплові мережі" трубної продукції, вікон та технічної солі.

У САП наголосили, що учасники оборудки не погребували скористатися умовами воєнного стану, як приводом не проводити відкриті торги.

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Надалі підконтрольний "переможець" закупівель через низку фірм-посередників забезпечував придбання продукції безпосередньо у виробника та перепродавав комунальному підприємству за значно завищеними цінами.

Унаслідок здійснення таких закупівель комунальне підприємство зазнало збитків на суму 159,5 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Економічна правда