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Товарообіг України у І кварталі склав 26 мільярдів доларів: що ввозили та експортували найбільше

Четвер, 11 квітня 2024, 12:27 - Анастасія Жарикова

У першому кварталі року товарообіг України становив 26 мільярдів доларів: в країну імпортували товарів на 16 млрд дол, а експортували – на 10 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

Зазначається, що оподаткований імпорт склав 13,8 млрд дол або 86% загальних обсягів імпортованих товарів. 

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпортуроку склало 0,49 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай — 3 млрд дол;
  • Польща — 1,6 млрд дол;
  • Німеччина — 1,3 млрд дол.

Натомість експортували з України найбільше до:

  • Польщі — на 992 млн дол;
  • Іспанії — на 813 млн дол;
  • Китаю — на 789 млн дол.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

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  • машини, устаткування та транспорт — 5,3 млрд дол;
  • продукція хімічної промисловості — 3 млрд дол;
  • паливно-енергетичні матеріали — 2 млрд дол.

До топ-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — 6,5 млрд дол
  • метали та вироби з них — 1,1 млрд дол
  • мінеральні продукти — 924 млн дол.

За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету було сплачено 94,4 млн грн.

Економічна правда

митниця експорт імпорт
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