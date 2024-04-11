Товарообіг України у І кварталі склав 26 мільярдів доларів: що ввозили та експортували найбільше
У першому кварталі року товарообіг України становив 26 мільярдів доларів: в країну імпортували товарів на 16 млрд дол, а експортували – на 10 млрд дол.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.
Зазначається, що оподаткований імпорт склав 13,8 млрд дол або 86% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпортуроку склало 0,49 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — 3 млрд дол;
- Польща — 1,6 млрд дол;
- Німеччина — 1,3 млрд дол.
Натомість експортували з України найбільше до:
- Польщі — на 992 млн дол;
- Іспанії — на 813 млн дол;
- Китаю — на 789 млн дол.
У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — 5,3 млрд дол;
- продукція хімічної промисловості — 3 млрд дол;
- паливно-енергетичні матеріали — 2 млрд дол.
До топ-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — 6,5 млрд дол
- метали та вироби з них — 1,1 млрд дол
- мінеральні продукти — 924 млн дол.
За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету було сплачено 94,4 млн грн.
Економічна правда