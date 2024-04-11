Ціни на нафту зростають на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли під час торгів у четвер, оскільки інвестори готуються до загострення кризи на Близькому Сході, до якої може бути залучений Іран - третій найбільший виробник нафт в ОПЕК.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5 центів до 90,53 доларів за барель о 06:32 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 4 центи до 86,25 доларів за барель.

"Обидва контракти виросли більш ніж на 1% на попередній сесії після того, як три сини лідера ХАМАС були вбиті в результаті ізраїльського авіаудару в Газі, що посилило побоювання, що переговори про припинення вогню між двома сторонами можуть зайти в глухий кут.

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Раніше цього тижня Ізраїль і ХАМАС розпочали новий раунд переговорів, але вони не привели до згоди", - пише агентство.

"Ціни залишаються чутливими до геополітичних подій на Близькому Сході, і учасники ринку враховують в ціні ризики перебоїв з поставками, якщо напруженість затягнеться на довше", - заявили аналітики IG.

"Регіон перебуває в стані готовності до можливої відплати Ірану через ймовірний авіаудар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії на початку місяця", - додає Reuters.

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У середу агентство Bloomberg повідомило, що США і їхні союзники вважають, що великі ракетні удари та атаки дронами з боку Ірану або підконтрольних йому угруповань по Ізраїлю неминучі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив міністру оборони Ізраїлю Йоаву Галланту, що Сполучені Штати будуть разом з Ізраїлем протистояти будь-яким загрозам з боку Ірану.

"Ринок все більше стурбований тим, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може перерости в ескалацію на Близькому Сході, що поставить під загрозу постачання нафти", - сказав аналітик ANZ Деніел Хайнс.

Нафтові трейдери також чекають на щомісячний звіт про ринок нафти від ОПЕК, який вийде в четвер, і звіт про ринок нафти від Міжнародного енергетичного агентства, який вийде в п'ятницю.

Економічна правда