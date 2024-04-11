Майже 3,5 млрд гривень податків та зборів сплатив WOG тільки за І квартал 2024 р.

Працюй відкрито, звітуй публічно – саме такого принципу дотримується мережа АЗК WOG. Сумарно за І квартал 2024 року компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 3,477 млрд гривень. З них 470,9 млн – це податки з операційної діяльності* і 3,006 млрд гривень – податки при імпорті.

Податки з операційної діяльності в порівнянні з 1 кварталом 2023 року зросли на 81,6%. Такий ріст вдалося забезпечити, незважаючи на те, що 17 АЗК, які становлять 5% мережі, наразі не працюють через руйнування чи пошкодження внаслідок воєнних дій або опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Якщо перевести вказаний обсяг сплачених податків, то з кожного реалізованого літра пального у мережі WOG сплачено 1,91 грн податків з операційної діяльності.

"Мережа АЗК WOG і паливний ритейл загалом задав певний тренд, публічно звітуючи про сплачені податки останні 3-4 роки. Якщо раніше лише поодинокі компанії підтримували такий підхід, то 24 лютого 2022 року змінило це докорінно. Наразі ж принципи відкритості, прозорості та публічності в сплаті податків на користь своєї держави вже стали трендом. Бізнес розуміє, наскільки важливо сьогодні спрямовувати податки до бюджету свої країни, аби завтра не довелося сплачувати їх до бюджету країни-агресора", - підкреслив Микола Циркун, фінансовий директор мережі АЗК WOG.

Питання податків перестало бути діалогом між владою та бізнесом, сьогодні чи не кожен споживач, обираючи ту чи іншу мережу, звертає увагу на публічну позицію бізнесу: які податки він платить, чи сплачує "добровільний податок" - фінансує ініціативи, спрямовані на підтримку Сил оборони. Принцип "свій-чужий" став чи не важливішим, ніж впізнаваність бренду мережі.

До категорії "свій" потрапляють відповідальні бізнеси, які не просто декларують підтримку держави, а й підкріплюють це конкретними мільйонами та мільярдами гривень, спрямованими до бюджету.

"Для нас, як для багатьох українських бізнесів, "добровільний податок" став додатковим, та від цього не менш обов’язковим. І це не просто гроші, бо бізнес бере на себе питання не перерахунку, а фактичного адміністрування такого податку: комунікація з фондами та військовими підрозділами, визначення потреби, закупка й адресна передача війську того, що необхідно захисникам. Наразі один благодійний проєкт змінює інший, а допомога вимірюється в десятках БПЛА та пікапів, сотнях FPV-дронів, тисячах аптечок, сотнях тисяч літрів пального, спрямованого на евакуацію поранених, мільйонах хімічних грілок", - зазначив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

*до складу податків з операційної діяльності входить податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого при імпорті), роздрібний акциз, ПДФО, військовий збір, плата за землю, ЄСВ.