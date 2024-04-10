Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Україна за час великої війни залучила 31 мільярд доларів через механізми Світового банку

Середа, 10 квітня 2024, 19:32 - Ігор Пилипів

Від лютого 2022 року до держбюджету надійшли кредитні і грантові кошти на суму близько 31 млрд доларів у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів, зокрема через механізми цільових фондів багатьох донорів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з регіональним директором Директор Світового банку у справах України Аруп Банерджі, передає пресслужба мінфіну.

Зазначається, що за час великої війни обсяг портфеля діючих проєктів Світового банку в Україні є найбільшим за всі роки співпраці. Загалом від лютого 2022 року до держбюджету надійшли кредитні і грантові кошти на суму близько 31 млрд дол у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів, зокрема через механізми цільових фондів багатьох донорів. 

"Наразі діючий портфель спільних проєктів складає 19 інвестиційних проєктів та 3 системних проєкти, на загальну суму понад 9 млрд дол та 1 млрд євро", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

За словами Марченка, з перших днів повномасштабного вторгнення Світовий банк розробив низку механізмів, що сприяли залученню власних коштів Банку та коштів партнерів з розвитку для пріоритетних потреб держбюджету, зокрема на забезпечення соціальних та гуманітарних видатків.

Нагадаємо:

Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі 1,5 млрд доларів США.

Реклама:
Світовий банк бюджет Мінфін
Реклама:
Матеріали за темою
Світовий банк ухвалив для України позику на $1,5 мільярда під гарантії Японії та Британії 27 березня 2024, 08:00
Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів 6 березня 2024, 15:23
Світовий банк планує виділити 500 мільйонів доларів на підтримку українського бізнесу 15 лютого 2024, 16:29
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті