Україна за час великої війни залучила 31 мільярд доларів через механізми Світового банку

Від лютого 2022 року до держбюджету надійшли кредитні і грантові кошти на суму близько 31 млрд доларів у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів, зокрема через механізми цільових фондів багатьох донорів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з регіональним директором Директор Світового банку у справах України Аруп Банерджі, передає пресслужба мінфіну.

Зазначається, що за час великої війни обсяг портфеля діючих проєктів Світового банку в Україні є найбільшим за всі роки співпраці. Загалом від лютого 2022 року до держбюджету надійшли кредитні і грантові кошти на суму близько 31 млрд дол у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів, зокрема через механізми цільових фондів багатьох донорів.

"Наразі діючий портфель спільних проєктів складає 19 інвестиційних проєктів та 3 системних проєкти, на загальну суму понад 9 млрд дол та 1 млрд євро", – йдеться в повідомленні.

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За словами Марченка, з перших днів повномасштабного вторгнення Світовий банк розробив низку механізмів, що сприяли залученню власних коштів Банку та коштів партнерів з розвитку для пріоритетних потреб держбюджету, зокрема на забезпечення соціальних та гуманітарних видатків.

Нагадаємо:

Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі 1,5 млрд доларів США.

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