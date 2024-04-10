Туреччина та Ізраїль оголосили про взаємні торговельні обмеження через Газу

Туреччина та Ізраїль оголосили про запровадження взаємних торговельних обмежень через погіршення відносин на тлі військових дій у Газі.

Про це пише Associated Press.

"Відносини між країнами ще більше погіршилися на тлі війни в Газі. Туреччина, яка є жорстким критиком військових дій Ізраїлю в Газі, спочатку оголосила, що обмежує експорт 54 видів продукції до Ізраїлю з негайним набуттям чинності.

Серед цих товарів - алюміній, сталь, будівельна продукція, авіаційне паливо і хімічні добрива. У відповідь Ізраїль заявив, що готує заборону на товари з Туреччини", - пише видання.

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Ці заяви були зроблені наступного дня після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Ізраїль заборонив турецьким військовим вантажним літакам брати участь в операції з доставки гуманітарної допомоги в Газу і пообіцяв у відповідь вжити низку заходів проти Ізраїлю, поки той не оголосить про припинення вогню і не дозволить безперебійне надходження допомоги.

"У Ізраїлю немає жодних виправдань для блокування нашої спроби доставити допомогу повітрям голодуючому населенню Гази", - сказав Фідан.

Уряд президента Туреччини Реджепа Ердогана, який зазнав серйозних невдач на місцевих виборах минулого місяця, стикається з сильним тиском всередині країни з вимогою припинити торгівлю з Ізраїлем.

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Критики звинувачують уряд у застосуванні подвійних стандартів через гучні звинувачення проти Ізраїлю із одночаснм продовженням прибуткових комерційних відносин.

За даними Турецького статистичного інституту, турецький експорт до Ізраїлю у 2023 році сягнув 5,4 млрд дол.

"Туреччина та Ізраїль раніше нормалізували відносини, призначивши послів у своїх країнах у 2022 році після багатьох років напруженості.

Проте з січня цього року турецька влада затримала десятки людей, в тому числі приватних детективів, за підозрою в шпигунстві на користь Ізраїлю, переважно за палестинцями, які проживають в Туреччині", - додає агентство.

Економічна правда