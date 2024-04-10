Fitch погіршило прогноз по кредитному рейтингу Китаю: у будівництві криза, зростає борг

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз по Китаю зі "стабільного" на "негативний", заявивши, що уряд, швидше за все, буде нарощувати борг, намагаючись вивести економіку з уповільнення, викликаного падінням ринку нерухомості.

Про це пише Bloomberg.

"Зростаюча невизначеність щодо перспектив другої найбільшої економіки світу на тлі прагнення Пекіну зробити зростання менш залежним від житлового будівництва може зберегти стійку тенденцію до зростання боргу", - йдеться в повідомленні Fitch в середу.

Уряд Китаю, який говорив про перспективу повороту в економіці, швидко відреагував, заявивши, що рейтингова компанія не відобразила роль фіскальної політики в підтримці зростання, яка допомагає стабілізувати борговий тягар.

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Фінансові ринки були незворушні: дохідність 10-річних суверенних облігацій Китаю майже не змінилася і становила близько 2,29%, а курс юаня також залишався стабільним. Дії Fitch збіглися з аналогічними діями Moody's Investors Service у грудні.

"Я не думаю, що це матиме великий вплив на ринок", - сказала економіст Societe Generale SA Мішель Лам, яка зазначила, що ризик для інвесторів від зростання китайського боргу полягає в тому, що він сповільнить зростання, а не підвищить ризики суверенного дефолту.

"Боргова проблема Китаю і криза нерухомості добре відомі і зрозумілі учасникам ринку", - додала вона.

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Заява Fitch з'явилася у вирішальний момент для економіки Китаю. Наступного тижня уряд має оприлюднити деякі ключові показники - в тому числі зростання в першому кварталі - в той час як центральний банк ухвалюватиме рішення щодо ключової кредитної ставки.

Фінансові ринки уважно стежать за тим, чи залишила економіка найгірші часи позаду, після деяких обнадійливих показників виробництва та експорту на початку цього року.

Саме на цих даних зосереджені ринки, але рішення Fitch "все ще може зашкодити короткостроковим ринковим настроям щодо Китаю, оскільки рівень довіри вже низький", додав економіст Credit Agricole Сяоцзя Чжи.

Державний борг Китаю стрімко зростав протягом останніх десяти років, оскільки уряд вливав кошти в економіку, намагаючись підтримати провідні світові темпи зростання, які він демонстрував протягом попередніх десятиліть.

На тлі падіння ринку нерухомості, що загрожує уповільненням виробництва, уряд запланував деякі нові заходи стимулювання - наприклад, субсидії для домогосподарств і підприємств, які хочуть оновити побутову техніку чи обладнання, - і дав зрозуміти, що за цим може послідувати ще більше заходів.

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Економічна правда