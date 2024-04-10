Rakuten Viber вперше призначив регіонального директора в Україні

Ілля Бошняков фото: Rakuten Viber

Rakuten Viber призначив колишнього СЕО видання AIN.UA Іллю Бошнякова на посаду регіонального директора в Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресофісу Rakuten Viber в Україні.

"Ілля Бошняков очолить локальну команду та відповідатиме за адаптацію нових функцій для українського ринку та української діаспори користувачів у світі, а також за партнерства, маркетинг та комунікації в Україні. Раніше за ці активності відповідав віцепрезидент з глобального маркетингу та розвитку Rakuten Viber Атанас Райков з офісу в Софії, Болгарія", - йдеться у повідомленні.

"Ми в Rakuten Viber будуємо широку екосистему інтегрованих функцій і послуг як елементів стратегії супер-аппа, корисних і безпечних і для користувачів, і для бізнесу. Україна є однією з ключових країн для Rakuten Viber, і ми шукали лідера, який добре розуміє місцевий ринок та як наш продукт може найкраще відповідати йому.

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Ілля відповідатиме за локальні запуски нових продуктів і рішень, а також за те, щоб Україна отримувала всі нововведення від Rakuten Viber якомога швидше. Ми прискіпливо шукали потрібну людину, і тепер, коли Ілля нарешті до нас приєднався, ми плануємо значно розширювати нашу діяльність в Україні", - заявив віцепрезидент з глобального маркетингу та розвитку Rakuten Viber Атанас Райков.

"Я давно захоплююсь ідеєю Rakuten Viber, який спочатку зробив застосунок стандартом для багатьох аспектів щоденного життя, а тепер на цій основі побудував цілу екосистему з продуктів, контенту і сервісів. Я радий доєднатися до команди та разом працювати над рішеннями, які мають помітний позитивний ефект для користувачів, бізнесів і економіки в цілому", - заявив Бошняков.

Раніше Бошняков протягом 8 років очолював технологічне медіа AIN.UA, в останні 3 роки запустив AIN.Capital, AIN.Business і Recruitika. До ЗМІ керував рекрутингом та HR у групі британських технологічних компаній, що охоплюють індустрії FinTech, GameDev, MarTech та ін, додали в Rakuten Viber.

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У лютому 2023 року компанія Rakuten Viber вперше оголосила, що шукає спеціаліста на позицію Country Director для України.

У січні 2024 року Rakuten Group оголосила про відкриття офісу в Києві. Компанія також планувала приєднатися до спецрежиму Дія.City.

Економічна правда