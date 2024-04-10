Ціни на нафту стабілізувалися в очікуванні офіційних даних про запаси в США

Ціни на нафту мало змінилися в середу після двох днів втрат: тупикова ситуація у переговорах про припинення вогню в Газі відновила невизначеність щодо безпеки поставок з Близького Сходу, компенсувавши більше, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent незначно зросли до 89,49 доларів за барель о 03:30 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 8 центів до 85,31 доларів.

Ціни на обидва еталони впали приблизно на 1,8% з кінця минулого тижня, незважаючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході, викликану перспективою того, що війна Ізраїлю в Газі триватиме довше і в неї буде втягнуто більше країн.

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"Частково зростання цін на сиру нафту на початку цього тижня було викликане сподіваннями на припинення вогню в Газі та збільшення запасів у США", - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

У вівторок ХАМАС заявив, що ізраїльська пропозиція про припинення вогню у війні в Газі не відповідає вимогам палестинців, але він вивчить цю пропозицію і надасть свою відповідь посередникам.

Якщо конфлікт продовжиться, він загрожує залученням інших країн регіону, зокрема, Ірану, який підтримує ХАМАС і є третім найбільшим виробником нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), пише агентство.

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Тим часом запаси нафти в США минулого тижня зросли на 3,03 млн барелів, згідно з даними Американського інституту нафти, які наводять джерела Reuters на ринку. Аналітики очікували, що запаси зростуть приблизно на 2,4 млн барелів.

Офіційні дані по запасах від уряду США будуть опубліковані о 14:30 за Гринвічем.

Однак, за словами Сікамора з IG, все свідчить про зростання.

У вівторок і Brent, і WTI впали більш ніж на 1%, оскільки в Каїрі тривали переговори між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню.

Економічна правда