Медіабізнес Трампа торік втратив 58 мільйонів доларів

getty images

У 2024 році компанія Trump Media & Technology Group, яка займається всіма медіаактивами експрезидента США Дональда Трампа, втратила понад 58 млн доларів.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що за весь 2023 рік Trump Media & Technology Group отримала всього 4,1 мільйона доларів доходу. Водночас вартість компанії оцінюється у близько 75 млрд доларів, попри падіння акцій.

Документи Комісії з цінних паперів і бірж США підтверджують, що Трамп володіє 57% акцій, вартість яких становить близько 4,25 млрд дол. Але продати їх одразу він не може, тому йому не вдасться монетизувати акції та полегшити свою поточну фінансову кризу.

Реклама:

Для порівнянння, дохід Trump Media у 2022 році був на рівні 50,5 млн дол.

Наразі Трамп стикається з юридичними проблемами, включаючи чотири кримінальні переслідування.

Перший кримінальний процес - за звинуваченням у фальсифікації бізнес-звітності з метою приховування виплат за мовчання порнозірці перед виборами 2016 року - має розпочатися 15 квітня.

Реклама:

До 4 квітня він також повинен внести заставу в розмірі 175 мільйонів доларів після того, як прокурор Нью-Йорка довів у суді, що Трамп завищив свій статок у фінансових звітах банкам на 3,6 млрд дол. Експрезидент вважає це звинувачення політично упередженим і подає апеляцію на рішення суду.

Економічна правда