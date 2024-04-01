Медіабізнес Трампа торік втратив 58 мільйонів доларів
У 2024 році компанія Trump Media & Technology Group, яка займається всіма медіаактивами експрезидента США Дональда Трампа, втратила понад 58 млн доларів.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що за весь 2023 рік Trump Media & Technology Group отримала всього 4,1 мільйона доларів доходу. Водночас вартість компанії оцінюється у близько 75 млрд доларів, попри падіння акцій.
Документи Комісії з цінних паперів і бірж США підтверджують, що Трамп володіє 57% акцій, вартість яких становить близько 4,25 млрд дол. Але продати їх одразу він не може, тому йому не вдасться монетизувати акції та полегшити свою поточну фінансову кризу.
Для порівнянння, дохід Trump Media у 2022 році був на рівні 50,5 млн дол.
Наразі Трамп стикається з юридичними проблемами, включаючи чотири кримінальні переслідування.
Перший кримінальний процес - за звинуваченням у фальсифікації бізнес-звітності з метою приховування виплат за мовчання порнозірці перед виборами 2016 року - має розпочатися 15 квітня.
До 4 квітня він також повинен внести заставу в розмірі 175 мільйонів доларів після того, як прокурор Нью-Йорка довів у суді, що Трамп завищив свій статок у фінансових звітах банкам на 3,6 млрд дол. Експрезидент вважає це звинувачення політично упередженим і подає апеляцію на рішення суду.
Економічна правда