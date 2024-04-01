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АРМА продає 1,5 тисячі тонн арештованого газу виробництва "Укрнафти"

Понеділок, 1 квітня 2024, 18:09 - Артур Крижний

На продаж у системі "Prozorro.Продажі" виставлено 1553 тонни нафтового скрапленого газу виробництва ПАТ "Укрнафта". Актив перебуває в управлінні АРМА. Стартова ціна складає 36,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Prozorro.Продажі".

Реалізатор арештованого активу — акредитований в системі майданчик U.Biz, який виграв конкурс з організації цього аукціону. 

Лот складається з:

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  • 354,91 тонни нафтового скрапленого газу марки А виробництва ПАТ "Укрнафта". Місцезнаходження: Долинський ГПЗ Івано-Франківської області;
  • 239,93 тонни скрапленого газу марки СПБТ виробництва ПАТ "Укрнафта". Місцезнаходження: Гнідинцівський ГПЗ Чернігівської області;
  • 958,18 тонни нафтового скрапленого газу марки А виробництва ПАТ "Укрнафта". Місцезнаходження: Качанівський ГПЗ Полтавської області.

Торги заплановано на 5 квітня. Подати заявку на участь в аукціоні можна до 4 квітня включно.

газ Укрнафта АРМА
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