АРМА продає 1,5 тисячі тонн арештованого газу виробництва "Укрнафти"

На продаж у системі "Prozorro.Продажі" виставлено 1553 тонни нафтового скрапленого газу виробництва ПАТ "Укрнафта". Актив перебуває в управлінні АРМА. Стартова ціна складає 36,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Prozorro.Продажі".

Реалізатор арештованого активу — акредитований в системі майданчик U.Biz, який виграв конкурс з організації цього аукціону.

Лот складається з:

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354,91 тонни нафтового скрапленого газу марки А виробництва ПАТ "Укрнафта". Місцезнаходження: Долинський ГПЗ Івано-Франківської області;

239,93 тонни скрапленого газу марки СПБТ виробництва ПАТ "Укрнафта". Місцезнаходження: Гнідинцівський ГПЗ Чернігівської області;

958,18 тонни нафтового скрапленого газу марки А виробництва ПАТ "Укрнафта". Місцезнаходження: Качанівський ГПЗ Полтавської області.

Торги заплановано на 5 квітня. Подати заявку на участь в аукціоні можна до 4 квітня включно.