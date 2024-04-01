АРМА продає 1,5 тисячі тонн арештованого газу виробництва "Укрнафти"
Понеділок, 1 квітня 2024, 18:09 -
На продаж у системі "Prozorro.Продажі" виставлено 1553 тонни нафтового скрапленого газу виробництва ПАТ "Укрнафта". Актив перебуває в управлінні АРМА. Стартова ціна складає 36,2 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Prozorro.Продажі".
Реалізатор арештованого активу — акредитований в системі майданчик U.Biz, який виграв конкурс з організації цього аукціону.
Лот складається з:
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- 354,91 тонни нафтового скрапленого газу марки А виробництва ПАТ "Укрнафта". Місцезнаходження: Долинський ГПЗ Івано-Франківської області;
- 239,93 тонни скрапленого газу марки СПБТ виробництва ПАТ "Укрнафта". Місцезнаходження: Гнідинцівський ГПЗ Чернігівської області;
- 958,18 тонни нафтового скрапленого газу марки А виробництва ПАТ "Укрнафта". Місцезнаходження: Качанівський ГПЗ Полтавської області.
Торги заплановано на 5 квітня. Подати заявку на участь в аукціоні можна до 4 квітня включно.
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