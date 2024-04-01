Конференція "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

"Економічна правда" анонсує конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги". Під час дискурсу журналісти разом з можновладцями та представниками міжнародних фінансових структур обговорять нагальні виклики у відбудові країни.

Розмова торкнеться питань першочерговості відбудови в Україні у довгостроковій перспективі, хто має займатися відновленням – держава, бізнес чи громади, де знайти відповідне фінансування і ще низку важливих питань.

Придбати квитки можна з посиланням. Запланована дата проведення заходу - 22 квітня 2024 року (понеділок). Початок о 16:00.

Детальніше про подію:

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Хоча про це уже чимало говорилось, але відбудова країни – це не тільки про те, що треба зробити після перемоги. Уже зараз країна потребує підтримки проєктів відновлення енергетичної, житлової, критично важливої та соціальної інфраструктури, базових послуг для найбільш вразливих верств населення, розмінування. Не кажучи вже про відновлення об’єктів, від яких напряму залежить боєздатність війська.

Потреби України на реконструкцію та відновлення оцінюються Світовим банком в безпрецедентні для світу 485 млрд доларів. Очевидно, що потреба у фінансуванні на зараз значно перевищує спроможності наявних для України джерел фінансування.

Відповідно, треба зважено та стратегічно розставляти пріоритети – що першочергово для України у довгостроковій перспективі? Хто має займатись відновленням – держава, бізнес чи громади? Хто має ухвалювати ключові рішення по відбудові? Як цей процес зробити максимально прозорим і зрозумілим для всіх, хто може бути залучений до нього – від донорів і ключових держорганів до пересічних українців, які будуть тут жити?

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У 2022 році існувала концепція швидкої перемоги і початку глобальної відбудови. Зараз ситуація змінилась – відновлювати треба тут і зараз, постійно. Питання: де відновлювати – там де люди жили раніше, там, де люди знаходяться зараз, чи там, де, як ми передбачаємо, вони будуть жити і працювати в майбутньому? Що буде з великими промисловими об’єктами, як бізнес відбудовує чи створює нову інфраструктуру?

Програма конференції:

16:10 - 16:40. Вступний дискурс. "Фокус відбудови".

‍Проблеми постраждалих від війни регіонів не обмежуються зруйнованими житлом та об’єктами інфраструктури. На чому треба фокусуватись і що не можна відкладати до перемоги? Розмова головної редакторки Севгіль Мусаєвої з віце-премʼєром з відновлення, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

16.50 - 18.00. Панель 1. Відбудова житла.

‍Які з програм відбудови зруйнованого житла працюють, які є успішні проєкти, чи працюють системи контролю для відбудови (результати), які у нас пріоритети у відновленні, де може знадобитись допомога міжнародних партнерів в майбутньому, хто має займатись відновленням – держава, бізнес чи громади, чого не вистачає і що не працює.

Модератор: Дмитро Дєнков. Спікери: Олена Шуляк, Геворг Саркісян, Олександр Маркушин.

18.00 - 18.30. Перерва, нетворкінг.

18.30- 19.20. Панель 2. Джерела для відбудови.

Який ресурс Україна має для відбудови сьогодні, якими є основні джерела, чи можливо розширити фінансування в майбутньому, на що Україна може розраховувати та які юридичні шляхи шукає бізнес для компенсації втрат та відбудови.

Спікери: Олександра Азархіна, Матео Патроне, Жан Ерік де Загон, Олє Егберг Міккельсен, Ірина Мудра.

19.20 - 19.30. Відеозвернення Пенні Сью Пріцкер.

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Прітцкер

19.30 - 20.40. Панель 3. Відбудова інфраструктури.

На чому у відновленні інфраструктурних об’єктів фокусуються держава та бізнес, що було створено за часи великої війни, яку роль це відіграє, та на чому треба зосередитись в майбутньому.

Модератор: Володимир Ланда. Спікери: Мустафа Найєм, Юрій Васьков, Тетяна Скрипка.