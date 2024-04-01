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Кількість мікрокредитів за 2023 рік зросла у 1,5 рази

Понеділок, 1 квітня 2024, 13:24 - Артур Крижний
Минулого року в Україні було укладено понад 8,2 млн мікрокредитних договорів на 40,62 млрд грн. Попри зростання у 1,5 раза за рік, кількість мікропозик все ще складає більш ніж половину від обсягів 2021 року.

Про це повідомляє Опендатабот.

"Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення. В середньому, українці брали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць торік", - йдеться у повідомленні.

У МФО торік українці взяли у борг у 1,7 раза більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни.

Середня сума мікрокредиту склала 4 926 грн. Це на 7% більше, ніж у 2021 році.

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Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та сягла 9,3 млрд грн. Якщо впродовж 2022 заборгованість зменшувалася щоквартально і досягла найменшого показника - 8,03 млрд грн станом на 01 січня 2023, то протягом трьох кварталів 2023 вона зростала щоквартала й лише наприкінці року зменшилася - на 144 млн грн.

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кредит
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