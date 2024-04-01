Кількість мікрокредитів за 2023 рік зросла у 1,5 рази
Про це повідомляє Опендатабот.
"Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення. В середньому, українці брали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць торік", - йдеться у повідомленні.
У МФО торік українці взяли у борг у 1,7 раза більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни.
Середня сума мікрокредиту склала 4 926 грн. Це на 7% більше, ніж у 2021 році.
Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та сягла 9,3 млрд грн. Якщо впродовж 2022 заборгованість зменшувалася щоквартально і досягла найменшого показника - 8,03 млрд грн станом на 01 січня 2023, то протягом трьох кварталів 2023 вона зростала щоквартала й лише наприкінці року зменшилася - на 144 млн грн.