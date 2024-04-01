Ціни на нафту зростають на тлі очікувань скорочення видобутку та ознак покращення попиту

Ціни на нафту зросли на тлі очікувань скорочення видобутку країнами ОПЕК+ та оптимістичні дані щодо виробництва в Китаї, які свідчать про покращення попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent зросла на 24 центи, до 87,24 доларів за барель. Нафта WTI торгувалася на рівні 83,45 доларів за барель.

Обидва ключових сорти нафти зросли в ціні у березні. Нафта Brent утримується вище 85 доларів за барель із середини минулого місяця, оскільки Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники взяли на себе зобов'язання продовжити скорочення видобутку до кінця червня, що може скоротити постачання нафти влітку в Північній півкулі.

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Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив у п'ятницю, що російські нафтокомпанії зосередяться на скороченні видобутку у другому кварталі, а не експорті, щоб рівномірно розподілити скорочення виробництва з іншими країнами-членами ОПЕК+.

Атаки безпілотників вивели з ладу кілька російських нафтопереробних заводів, що, як очікується, призведе до скорочення експорту російського палива.

"Геополітичні ризики для постачання сирої нафти та важкої сировини посилюють показники попиту в другому кварталі 2024 року", - заявили аналітики Energy Aspects у своїй записці.

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За оцінками консалтингової компанії, майже 1 мільйон барелів на день російських потужностей з переробки нафти виведено з ладу внаслідок атак.

Підтримку цінам також надає те, що виробнича активність в Китаї в березні зросла вперше за шість місяців, підтримуючи попит на нафту.

Інвестори також вивчають економічні дані США в пошуках ознак того, коли Федеральна резервна система знизить процентні ставки цього року, що підтримає світову економіку і попит на нафту.