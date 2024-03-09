Австралійські фермери знищують мільйони виноградних лоз на тлі надлишку вина

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Австралійці збираються знищити мільйони виноградних лоз на фоні недостатнього попиту на вино у світі, що знижує ціну та загрожує добробуту фермерів.

Про це повідомляє Reuters.

Падіння споживання вина в усьому світі особливо сильно вдарило по Австралії, оскільки червоне вино, є її найбільшим продуктом.

Проблему також складає китайський ринок, на який розраховує Австралія, де попит на вино також скорочується.

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Австралія є п'ятим за величиною експортером вина у світі. Вона мала понад два млрд літрів у сховищах в середині 2023 року, частина якого псується, оскільки власники поспішають позбутися його за будь-яку ціну.

Економічна правда

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