У РФ продовжили заборону на публікацію нафтогазової статистики

Уряд РФ продовжив заборону на публікацію статистики з видобутку нафти, газу і конденсату до 1 квітня 2025 року. Публікацію даних припинили 26 квітня 2023 року.

Про це пише "Коммерсантъ".

Спочатку заборону вводили на 11 місяців, до 1 квітня 2024 року.

"У постанові 2023 року наведено перелік видів продукції, за видобутком якої було призупинено поширення статистики. До переліку увійшли нафтогазоводяна суміш (свердловинна рідина), нафта зневоднена, знесолена і стабілізована, конденсат газовий нестабільний", - йдеться у повідомленні.

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Постанова також містила додатковий перелік видів діяльності, дані за якими перестануть публікувати у 2024 році. До цього переліку увійшли видобуток нафти і природного газу, видобуток нафти і попутного газу, видобуток природного газу і конденсату.

У постанові від 2024 року немає інформації про те, чи припинено публікацію статистики за цими параметрами.

Нагадаємо:

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У квітні 2022 року РФ, після запровадження перших економічних санкцій через її повномасштабне вторгнення в Україну, засекретила дані про видобуток і продажі нафти. В уряді РФ це пояснювали тим, що статистикою можуть скористатися для чинення тиску на компанії та ринок загалом.

Економічна правда