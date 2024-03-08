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"АТБ", "ДТЕК" та "Енергоатом": топ-10 українських компаній за виторгом у 2023 році

П'ятниця, 8 березня 2024, 18:25 - Артур Крижний

Держстат оприлюднив фінансову звітність українських компаній за 2023 рік. Компанія YouControl зібрала топ компаній за виторгом того року. У трійці лідерів - "АТБ", D.Trading та "Енергоатом".

Так, подали звітність усього 360,8 тисячі компаній.

У десятку лідерів за виторгом потрапили:

  • Українська мережа супермаркетів "АТБ-Маркет" (181,1 млрд грн)
  • Енергетична компанія D.TRADING (165,7 млрд грн)
  • Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (153,8 млрд грн)
  • Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (138,6 млрд грн)
  • Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" (119,8 млрд грн)
  • Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" (95,2 млрд грн)
  • Акціонерне товариство "Укргазвидобування" (93,9 млрд грн)
  • Акціонерне товариство "Українська залізниця" (92,6 млрд грн)
  • Українська мережа супермаркетів "Сільпо-фуд" (84,7 млрд грн)
  • Національна енергетична компанія "Укренерго" (82,9 млрд грн)

Серед лідерів 7 підприємств належать державі.

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