"АТБ", "ДТЕК" та "Енергоатом": топ-10 українських компаній за виторгом у 2023 році
П'ятниця, 8 березня 2024, 18:25 -
Держстат оприлюднив фінансову звітність українських компаній за 2023 рік. Компанія YouControl зібрала топ компаній за виторгом того року. У трійці лідерів - "АТБ", D.Trading та "Енергоатом".
Так, подали звітність усього 360,8 тисячі компаній.
У десятку лідерів за виторгом потрапили:
- Українська мережа супермаркетів "АТБ-Маркет" (181,1 млрд грн)
- Енергетична компанія D.TRADING (165,7 млрд грн)
- Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (153,8 млрд грн)
- Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (138,6 млрд грн)
- Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" (119,8 млрд грн)
- Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" (95,2 млрд грн)
- Акціонерне товариство "Укргазвидобування" (93,9 млрд грн)
- Акціонерне товариство "Українська залізниця" (92,6 млрд грн)
- Українська мережа супермаркетів "Сільпо-фуд" (84,7 млрд грн)
- Національна енергетична компанія "Укренерго" (82,9 млрд грн)
Серед лідерів 7 підприємств належать державі.
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