Instagram торік обігнав TikTok за кількістю нових завантажень

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Соцмережа Instagram у 2023 році обігнала TikTok за кількістю нових завантажень, при цьому зростання американської платформи відбулося завдяки копіюванню успіху свого китайського конкурента з короткими відеороликами.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані компанії Sensor Tower, яка займається дослідженням ринку.

За даними Sensor Tower, загальна кількість завантажень додатку Instagram у 2023 році зросла на 20% до 768 млн порівняно з попереднім роком, що зробило його найбільш завантажуваним застосунком у світі.

При цьому кількість завантажень TikTok, що належить пекінській компанії ByteDance, за той самий період зросла лише на 4% - до 733 млн.

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Статистика свідчить про те, що Instagram успішно залучає нових користувачів.

У 2020 році Instagram представив "рілзи" - функцію, яка дозволила користувачам ділитися короткими відео, клонуючи функцію вірусних відео TikTok.

"За останні кілька років Instagram випередив TikTok за темпами поширення завдяки популярності функції "рілз", а також давнім функціям і можливостям соціальних мереж", - сказав старший менеджер з аналітики в Sensor Tower Абрахам Юсеф.

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Також зʼявилися ознаки, що темпи зростання TikTok почали знижуватися вперше після його запуску в 2016 році.

За даними Sensor Tower, щомісячна кількість активних користувачів Instagram досягла 1,47 млрд, а в останньому кварталі 2023 року зросла на 13 млн. Кількість активних користувачів TikTok досягла 1,12 млрд, при цьому за останні три місяці минулого року вона знизилася на 12 млн.

"Однак TikTok продовжує отримувати все більше залучення від своїх більш ніж 1 млрд активних користувачів по всьому світу. У четвертому кварталі минулого року користувачі провели в TikTok в середньому 95 хвилин, порівняно з 62 хвилинами в Instagram, 30 хвилинами в X і 19 хвилинами в Snapchat", - пише FT.

Аналітик Bernstein Марк Шмулік сказав, що Instagram успішно утримує існуючих користувачів у своєму застосунку за допомогою коротких відео.

За його словами, це означає, що "наступна партія потенційних користувачів TikTok не має жодних стимулів для переходу".

Він додав, що інфлюенсерів також все більше приваблює Instagram. Для цих творців контенту, за словами Шмуліка, TikTok був кращим місцем для досягнення миттєвого вірусного успіху, в той час як його американський конкурент був кращою платформою для заробітку на базі підписників.

У той час як TikTok швидко зростав завдяки алгоритму, який пропонує користувачам відео, що відповідають їхнім уподобанням, а також інший вірусний контент, Meta минулого року інвестувала в штучний інтелект, щоб посилити свою систему рекомендацій.

Водночас однією зі сфер зростаючого успіху ByteDance є електронна комерція завдяки TikTok Shop, який дозволяє брендам продавати товари за допомогою коротких відеороликів.

За оцінками Sensor Tower, минулого року ByteDance отримав понад 4 млрд дол доходу від покупок через додаток, порівняно з 143 млн дол для Instagram.

Економічна правда