Три французькі оборонні компанії планують розгорнути виробництво на території України

Три французькі оборонні компанії налагоджуватимуть партнерські відносини з українськими підприємствами у виробництві військового обладнання на території України.

"Ми хочемо виробляти зброю на українській землі й обслуговувати її. Ми запропонували побудувати французькі або європейські заводи на українській землі, і це стало предметом європейського консенсусу", - сказав Лекорню.

За його словами, три французькі компанії створять партнерства з українськими компаніями, зокрема у сфері безпілотників та сухопутного обладнання.

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"Ми маємо намір виробляти запасні частини в Україні, можливо, навіть боєприпаси. Ідея полягає в тому, щоб перші виробничі установки були запущені цього літа", - додав Лекорню.