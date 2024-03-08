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Три французькі оборонні компанії планують розгорнути виробництво на території України

П'ятниця, 8 березня 2024, 15:55 - Артур Крижний

Три французькі оборонні компанії налагоджуватимуть партнерські відносини з українськими підприємствами у виробництві військового обладнання на території України.

Про це заявив Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє "Укрінформ".

"Ми хочемо виробляти зброю на українській землі й обслуговувати її. Ми запропонували побудувати французькі або європейські заводи на українській землі, і це стало предметом європейського консенсусу", - сказав Лекорню.

За його словами, три французькі компанії створять партнерства з українськими компаніями, зокрема у сфері безпілотників та сухопутного обладнання.

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"Ми маємо намір виробляти запасні частини в Україні, можливо, навіть боєприпаси. Ідея полягає в тому, щоб перші виробничі установки були запущені цього літа", - додав Лекорню.

Франція ОПК
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Економічна правда
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