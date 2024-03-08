"Укрнафтобуріння" збільшило добовий видобуток на 20%

Після переходу під державне управління, ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння" вдалося збільшити добовий видобуток на 20%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З моменту переходу під державне управління і до зупинки видобутку 1 грудня 2023 року ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння" вдалося збільшити добовий видобуток на 20%", – йдеться у повідомленні.

Середньодобовий видобуток газу до переходу у державне управління був 1,262 млн кубів на добу. За період з 12 липня по 1 грудня цей показник склав 1,560 млн кубів. Конденсату було 110−115 тонн в добу, державний менеджмент зробив 165 тонн.

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Таких результатів вдалося досягти завдяки добудові та запуску дожимної компресорної станції (ДКС), яка допомагає свердловинам краще працювати. Вдалося добудувати свердловину № 88. У вересні 2023 р. з неї отримали приплив газу дебітом 160 тис. куб. м на добу.

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