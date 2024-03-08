Світові ціни на продовольство впали за рік більш ніж на 10%

Світові ціни на продовольчі товари знизилися у лютому 2024 року на 0,7%. За рік продовольство подешевшало на 10,5%.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Індекс цін на зернові знизився на 5,0% з січня і на 22,4% нижчий за лютий 2023 року.

Експортні ціни на кукурудзу впали найбільше через очікування великих врожаїв в Аргентині та Бразилії, а також конкурентоспроможні ціни з України.

Реклама:

Світові ціни на пшеницю знизились через високі темпи експорту з Росії, що чинило тиск на ціни з інших країн.

Світові ціни на рис у лютому знизилися на 1,6%, оскільки, окрім закупівель в Індонезії, попит на свіжий імпорт залишався в цілому повільним.

Індекс цін на олію впав на 1,3% і на 11,0% нижчий за рівень минулого року. Зниження в основному відбилося на зниженні світових цін на соєву, соняшникову та рапсову олії, що більш ніж компенсувало незначне підвищення котирувань пальмової олії.

Реклама:

Індекс цін на молочні продукти у лютому зріс на 1,1%, але був на 13,4% нижчим за своє значення у відповідному місяці минулого року. У лютому світові ціни на вершкове масло виросли найбільше.

Індекс цін на м'ясо у лютому зріс на 1,8%, що на 0,8% нижче за відповідне значення річної давності. Міжнародні котирування цін на м'ясо птиці зросли найбільше, за ним слідує яловичина.

Індекс цін на цукор в лютому зріс на 3,2% і на 12,5% вище за значення річної давності. Постійні побоювання з приводу перспектив майбутнього сезону в Бразилії після тривалого періоду опадів нижче за середній продовжували підтримувати світові ціни на цукор, посилюючи сезонний підвищувальний тиск.