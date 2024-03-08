Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилась наприкінці тижня
На 8 березня Нацбанк укріпив гривню до долара та євро, курси в банках відреагували відповідно.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,28 – 38,45 грн проти котирувань у 37,19 – 38,43 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,85– 42,08 грн проти курсу 41,84 – 41,99 грн за євро напередодні.
Офіційний курс долара встановили на рівні 38,0836 грн, євро – 41,4883 грн (напередодні долар - 38,2664 грн, євро – 41,5918 грн).
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,05 - 38,53 грн (курс на 7 березня – 38,12 - 38,6 грн);
- Євро – 41,4 - 42,05 грн (курс на 7 березня – 41,4 - 42,1 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 37,85 - 38,45 грн:
- Ощадбанк – 38,05 - 38,6 грн;
- Укрексімбанк – 38,05 - 38,65 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,65 грн, monobank – 38,45 грн.
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