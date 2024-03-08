Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилась наприкінці тижня

На 8 березня Нацбанк укріпив гривню до долара та євро, курси в банках відреагували відповідно.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,28 – 38,45 грн проти котирувань у 37,19 – 38,43 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,85– 42,08 грн проти курсу 41,84 – 41,99 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,0836 грн, євро – 41,4883 грн (напередодні долар - 38,2664 грн, євро – 41,5918 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,05 - 38,53 грн (курс на 7 березня – 38,12 - 38,6 грн);

Євро – 41,4 - 42,05 грн (курс на 7 березня – 41,4 - 42,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,85 - 38,45 грн:

Ощадбанк – 38,05 - 38,6 грн;

Укрексімбанк – 38,05 - 38,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,65 грн, monobank – 38,45 грн.

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