Український стартап з обслуговування супутників Kurs Orbital залучив 4 мільйони доларів

Компанія Kurs Orbital, заснована ветеранами української космічної галузі, отримала 4 млн дол, закривши посівний етап стартапу.

Про це пише Tech Crunch.

Стартап заснували у 2021 році. Його ідея полягає в тому, аби впроваджувати систему переміщень та перевірки супутників у космосі, так само і їхнього зняття з орбіти, наприклад, для очищення від космічного сміття.

Kurs Orbital залучив 3,7 млн євро (4 млн дол) в рамках seed-раунду, який очолила європейська венчурна компанія OTB Ventures за участю Credo Ventures, Galaxia, In-Q-Tel та Inovo.

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Але у компанії не планують надавати ці послуги самотужки. Передбачається, що стартап створюватиме спеціальну технологію зближення і стикування через спеціальний модуль "ARCap". І планують, що його можна з’єднати з будь-яким космічним апаратом.

Керівник Kurs Orbital Володимир Усов сказав, що схожих технологій на ринку на разі не існує. Щоб їх розробити, доведеться вкласти час, ресурси та фінанси. І, власне, модуль, який пропонує український стартап, дозволить іншим компаніям швидше вийти на ринок, не витрачаючи додатковий час на розробку технології.

Економічна правда

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