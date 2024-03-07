Сили оборони Естонії відмовились від товарів, які досі продаються в РФ

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Міністерство оборони Естонії заявило, що усі товари виробників, які продовжують працювати в Росії, будуть вилучені з торгових точок на території Сил оборони Естонії та інших місць, підпорядкованих відомству.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Естонії.

Зазначається, що товари від виробників, які продовжують працювати в Росії і тим самим сприяють фінансуванню російської військової машини, будуть вилучені з торгових точок на території Сил оборони Естонії та інших місць, підпорядкованих Міністерству оборони.

Рішення стосується виробників, яких НАЗК включило до списку міжнародних спонсорів війни. У торгових автоматах, кафе та інших торгових точках у сфері управління Міністерства оборони більше не продаватимуть товари таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever і Mondelēz International. Це включає шоколад, печиво, чіпси, морозиво, гумки та безалкогольні напої.

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"Багато західних компаній припинили свою діяльність у Росії, але все ще є ті, хто підтримує російську економіку і, відповідно, її військову машину", — сказав міністр оборони Ганно Певкур.

Також припиняється дистрибуція продукції тютюнових компаній Philip Morris International і Japan Tobacco International (JTI).

Певкур нагадує, що для більшості товарів є альтернативи також і від вітчизняних виробників, і що ідея рішення є більшою, ніж невеликі незручності, спричинені ситуацією.

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Економічна правда.