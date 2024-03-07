Понад 14 тисяч підприємців отримали гранти від держави на розвиток бізнесу

Понад 14 000 підприємців отримали гранти на 7,1 млрд грн для старту або розвитку власного бізнесу в рамках програми "єРобота".

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

За словами першої віцепрем’єр-міністр - міністерки економіки Юлії Свириденко, загалом через гранти в розвиток підприємництва держава інвестувала з липня 2022 року 7,1 млрд грн. Це інвестиції у розвиток тисяч малих та середніх підприємств, в створення понад 40 тисяч нових робочих місць в усіх регіонах країни.

Крім того, отримувачі грантів вже повернули частину цих інвестицій через сплачені податки і збори до бюджету на майже 2,5 млрд грн.

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Загалом з початку запуску проєкту єРобота у липні 2022 року:

за програмою "Власна справа" – видано 13 006 мікрогрантів на 3,1 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 633 гранти на 3,2 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 163 гранти на 723 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 280 грантів на 116 млн грн.

Додається, що подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Нагадаємо:

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З 5 лютого стартувала перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств. Підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн.