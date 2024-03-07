Tesla втратила місце в десятці найдорожчих компаній у США за капіталізацією

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Виробник електромобілів Tesla впеше з січня 2023 року вибув із топ-10 компаній з найбільшою капіталізацією в США.

Про це пише MarketWatch із посиланням на торгові дані.

Зазначається, що з початку року акції Tesla впали на 29% через проблеми на ринку електромобілів і падіння може продовжитись.

Так, акції Tesla на біржі Nasdaq до закриття торгів 6 березня подешевшали на 2,32%, до 176,54 дол.

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Водночас акції Visa Inc., оператора однойменної платіжної системи, на Нью-Йоркській фондовій біржі подорожчали на 0,38%, до 280,43 дол. Таким чином, капіталізація Visa досягла 576,375 млрд дол, що зробило її 10-ю за капіталізацією компанією в США.

Натомість Tesla перемістилася на 11-те місце з капіталізацією у 562,24 млрд дол. Востаннє Tesla вибувала з десятки найдорожчих американських компаній на біржах у січні 2023 року, зазначає MarketWatch.

Акції Tesla опинилися під тиском, оскільки Волл-стріт занепокоєна такими факторами, як зниження цін на електромобілі та тенденції в Китаї, пише видання. У березні Китайська асоціація легкових автомобілів повідомила, що, за попередніми даними, поставки Tesla із заводу в Шанхаї впали до мінімуму з грудня 2022 року.

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Це пов'язано з уповільненням продажів автомобілів під час китайського Нового року і ціновою конкуренцією на місцевому ринку електромобілів, додає Bloomberg.

Економічна правда