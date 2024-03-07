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За тиждень надходження російського дизпального у порти інших країн зменшилися

Четвер, 7 березня 2024, 17:45 - Артур Крижний

Обсяги надходжень російських газойлів і дизпального у порти інших країн за тиждень 26 лютого - 3 березня зменшилися на 20% відносно попереднього тижня і становили 712 тисяч тонн.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія і Сингапур. На них припадає 74% постачань.

Минулого тижня обсяги надходження російського дизпального в турецькі порти зменшилися з 365 тисяч тонн до 299 тисяч тонн. Сингапур імпортував 69 тисяч тонн російських дистилятів.

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Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зросли на 32% і становили 155 тисяч тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів.

Як і попереднього тижня, Росія не була основним постачальником дизпального й газойлю в Бразилію. Окрім російського палива минулого тижня в порти країни надійшло 100 тисяч тонн дизелю з ОАЕ й 42 тисячі тонн з США.

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