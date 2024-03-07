Фонд гарантування виставляє на аукціон пул іпотечних кредитів трьох банків

21 березня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів АТ "МЕГАБАНК", АТ "МР БАНК" та ПАТ "Промінвестбанк", що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На торги виставлено права вимоги за кредитними договорами, забезпечені іпотекою, та пов’язані з ними активи. Загалом лот включає:

54 кредитних договорів АТ "МЕГАБАНК" (загальна заборгованість 71,5 млн грн);

34 кредитних договорів АТ "МР БАНК" (загальна заборгованість 2 012,3 млн грн);

2 кредитних договорів ПАТ "Промінвестбанк" (загальна заборгованість 1,5 млн грн).

95% кредитного портфеля складають кредити, видані в іноземній валюті (долари США та євро), решта – в гривні. 99% портфелю - кредити, видані до 2013 року.

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Серед майна, переданого у забезпечення за кредитними договорами:

4 квартири в Києві та Київській області;

житлові будинки з земельними ділянками в Київській області;

земельні ділянки в Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях;

комерційна нерухомість в м. Миколаїв та Полтавській області;

домоволодіння в Миколаєві та Миколаївській області.

Початкова ціна лота – 77,9 млн грн.