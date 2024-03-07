Інженер Google потайки викрадав технології ШІ, працюючи на китайську компанію — Мін’юст США

Працівник Google може отримати штраф в розмірі 250 тис дол та до 10 років ув’язнення. Ще з 2022 року інженер міг секретно викачувати конфіденційні матеріали компанії.

Про це повідомляє Business Insider.

38-річний інженер компанії Google Лінвей Дінґ отримав звинувачення від Міністерства юстиції США через крадіжку технологій штучного інтелекту. Ідеться про більш ніж 500 файлів із інформацією про застосування ШІ центром обробки даних штучного інтелекту Google.

Обвинувачений приєднався до Google у 2019 році. Відповідно до його робочих зобов’язань він мав доступ до конфіденційної інформації про моделі штучного інтелекту та їхню апаратну структуру, тобто як нейромережа працює чи як його застосовують.

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За інформацією прокурорів, близько червня 2022 року фахівець розпочав співпрацю з китайською компанією, яка за домовленістю могла йому запропонувати зарплатню понад 14 тис доларів на місяць. Потім Дінґ запустив власний стартап без відома Google — і навіть просив колег підміняти його, аби компанія не дізналася про його приховану діяльність.

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Економічна правда