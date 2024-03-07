Кількість нових вакансій з початку року перевищила рівень довоєнного року
Про це йдеться в "Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді березень 2024 року" від НБУ.
"Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією. Також ймовірним є те, що шукачі роботи знайшли її, або відмовились від пошуку через особисті обставини", - йдеться в повідомленні.
За опитуваннями, значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює – суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни.
На початку 2024 року, за опитуваннями, підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою.