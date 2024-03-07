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У лютому кількість вживаних легковиків з-за кордону збільшилася на третину, ніж торік

Четвер, 7 березня 2024, 11:55 - Артур Крижний
 
GettyImages

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з лютим 2023 року реєстрації таких авто збільшились на третину.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

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  • дизельні – 27%;
  • електромобілі – 16%;
  • авто з ГБО – 5%;
  • гібриди – 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного "секонд-хенду" став Volkswagen Golf.

До найпопулярніших моделей минулого місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf - 963 од.;
  • Renault Megane - 806 од.;
  • Skoda Octavia - 688 од.;
  • Volkswagen Passat - 572 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 451 од.;
  • Nissan Leaf - 416 од.;
  • Nissan Rogue - 414 од.;
  • Audi Q5 - 409 од.;
  • Tesla Model 3 - 380 од.;
  • Audi A4 - 349 од.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

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Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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Економічна правда
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