Ціни на нафту майже не змінилися попри зростання попиту з Китаю

Нафтовий ринок стабілізувався, утримуючи позиції після обнадійливих даних про торгівлю з Китаю. З одного боку, Китай продемонстрував стійке зростання імпорту, що свідчить про пожвавлення попиту на нафту. З іншого боку, очікування щодо відтермінування зниження процентних ставок у США стримують подальше зростання цін.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 8 центів до 82,88 долара за барель, а ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI в США знизилася на 7 центів до 79,06 доларів за барель, попри те, що показники імпорту та експорту Китаю перевищили прогнози.

"Дані щодо торговельного балансу Китаю є позитивним сигналом для прогнозів попиту на нафтовому ринку", - сказала незалежний аналітик з Окленда Тіна Тенг.

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Однак вона додала, що на фінансових ринках панує невпевненість, оскільки фондові ринки на Уолл-стріт знижуються.

Згідно з митними даними, опублікованими у четвер, найбільший у світі імпортер сирої нафти Китай збільшив імпорт на 5,1% у перші два місяці 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року до приблизно 10,74 мільйонів барелів на день (млн б/д). Це відбулося через те, що нафтопереробні заводи збільшили закупівлю сирої нафти для задоволення попиту на пальне під час святкування Нового року за місячним календарем.

Експорт нафтопродуктів з Китаю за січень-лютий скоротився на 30,6% у річному порівнянні до 8,82 мільйона тонн, що зменшило пропозиції на світових ринках.

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Позитивні дані щодо торгівлі з Китаю свідчать про те, що світова торгівля долає труднощі, що є обнадійливим сигналом для політиків, які намагаються підтримати відновлення економіки.