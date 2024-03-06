Під час війни держава втратила контроль над п'ятьма обленерго – Макогон

У п'яти державних обленерго контроль над наглядовими радами за останній рік, попри те, що контрольні пакети акцій належать державі, захопили приватні міноритарні акціонери.

Про це у колонці для ЕП повідомив екскерівник "Оператора ГТС України" (2019-2022) Сергій Макогон.

Йдеться про "Харківобленерго", "Черкасиобленерго", "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго" та "Запоріжжяобленерго"

При цьому акціонер, що представляє державу - "Українські Розподільчі Мережі" (підпорядкована Міненерго) на зборах акціонерів сама ж підтримала такі рішення, внаслідок яких держава втрачає контроль над наглядовими радами обленерго, пише Макогон.

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"Таким чином, державними обленерго із сукупними активами майже на 30 млрд грн стали управляти структури Григоришина та інші маловідомі приватні міноритарні акціонери", - додав він.

Макогон нагадав, що у 2021 році мінстр енергетики Герман Галущенко ініціював переведення пакетів акцій державних обленерго із Фонду дежмайна до Міненерго.

"Таким чином контрольні пакети акцій державних "Харківобленерго", "Черкасиобленерго", "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго" та "Запоріжжяобленерго" перейшли у підпорядкування Міненерго, а точніше в компанію "Українські Розподільчі Мережі", яка була створена при Міненерго.

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Далі було багато заяв та декларацій, що буде боротьба із корупцією у цих обленерго та про найкращі практики корпоративного управління, але реальність виявилася сумна та банальна", - написав він.

За словами ексочільника "Оператора ГТС України", сама наглядова рада "УРМ" була створена всупереч практикам корпоративного управління.

"Незважаючи на те, що УРМ став компанією, у якої сконцентровано контрольні пакети акцій шести державних обленерго, при формуванні наглядової ради не те, що не були проведені відкриті конкурси на зазначені позиції, але навіть не був проінформований уряд про формування такої наглядової ради. Процес був надзвичайно таємним та непрозорим", - додав Макогон.

Також він заявив про "дивні" процес під час формування наглядових рад самих обленерго.

За його словами, хоча у "УРМ" є контрольні пакети акцій у цих шести обленерго, але "дивним чином "УРМ" по багатьом компаніям не висовує своїх представників у наглядові ради, щоб контролювати роботу менеджменту, а натомість підтримує представників міноритарних акціонерів, які володіють буквально по кілька акцій у цих обленерго".

Макогон, зокрема, наводить приклад "Хмельницькобленерго", де членами наглядової ради стали:

Ситниченко Євгеній, власник 0,2% акцій

Парфененко Дмитро, висунутий акціонером Кравцем Борисом, власником 0,00026% акцій

Барабаш Андрій, висунутий акціонером Кравцем Борисом, власником 0,00026% акцій

Похилко Олександр, висунутий акціонером Кравцем Борисом, власником 0,00026% акцій

Лучковський Валентин, висунутий акціонером Кравцем Борисом, власником 0,00026% акцій

Матис Ганна, висунута акціонером АТ "УРМ", власником 70% акцій

Круторогов Артем, висунутий акціонером АТ "УРМ", власником 70% акцій.

"Таким чином, держава в особі АТ "УРМ", володіючи 70% акцій "Хмельницькобленерго", змогла делегувати у Наглядову Раду лише два члени із семи. А акціонер Кравець Борис, володіючи 0,00026% акцій, зміг делегувати аж 4 члени Наглядової Ради і Міненерго дало інструкції "УРМ" підтримати таке рішення", - додав він.

За його словами, схожа ситуація і з ВАТ "Тернопільобленерго", де держава володіє понад 50% акцій - структури Григоришина, маючи лише 25% акцій, змогли отримати у наглядовій раді 43% голосів, а дрібна акціонерка Наумик Галина, маючи лише 0,0002% акцій компанії, змогла отримати теж три із семи членів НР, тобто 43% голосів.

При цьому держава в особі "УРМ", маючи 55% акцій, змогла отримати лише одного члена НР, тобто лише 14% голосів у наглядовій раді "Тернопільобленерго", зазначив Макогон.

У "Черкасиобленерго" у держави понад 70% акцій, але у наглядовій раді лише 14% голосів (1 із 7 членів делегований державою, інші 6 членів висунуті міноритаріями).

У "Харківобленерго" у держави понад 70%, але у наглядовій раді лише 43% голосів, підкреслив ексочільник "Оператора ГТС".

Водночас у "Запоріжжяобленерго" держава володіє понад 60% акцій, але у наглядовій раді отримала лише 14% голосів.

"АТ "УРМ", яка була створена при Міненерго, насправді не має ніяких своїх доходів, але має вже великий штат чиновників, які хочуть високі зарплати.

І тоді було вирішено застосувати "сіру" схему: зобов’язати державні обленерго здійснювати платежі на АТ "УРМ" для фінансування затрат та виплат заробітних плат працевлаштованим туди чиновникам.

Але всі обленерго є тарифними компаніями, і кожна копійка там має строге цільове призначення, і на фінансування чиновників при Міненерго у тариф кошти точно не закладалися.

Отже, це значить, що під час того, коли обленерго щоденно ремонтують мережі після атак ворога, у них забрали десятки мільйонів гривень із ремонтів ліній та підстанцій, які мали забезпечувати подачу електрики споживачам, і перерахували їх на потреби АТ "УРМ", що абсолютно суперечить правилам діяльності регульованих тарифних компаній", - резюмував Макогон.

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Еоконмічна правда