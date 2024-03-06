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В лютому Україна збільшила експорт молочної продукції майже на чверть

Середа, 6 березня 2024, 15:25 - Артур Крижний
 
GettyImages
Україна в лютому 2024 року порівняно з січнем збільшила обсяги експорту молочних продуктів на 22%.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока за даними Державної служби статистики.

"У лютому 2024 року Україна експортувала 8,5 тис. тонн молочних продуктів на суму 16,6 млн дол. США. Порівняно до січня натуральні обсяги експорту зросли на 22%, а грошовий виторг збільшився на 26%", - йдеться в повідомленні.

З початку року було експортовано 15,13 тисяч тонн молочних продуктів, що на 3% більше порівняно до тогорічного періоду. Експортний виторг за перші два місяці 2024 року склав майже 29 млн грн, що на 14% менше, ніж торік.

Зазначається, що головними експортними категоріями у грошовому еквіваленті були: молоко та вершки, згущені - 33%; сири - 23%; морозиво - 13%; масло вершкове - 12%.

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