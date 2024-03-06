Нафта подорожчала: дефіцит пропозиції переважив очікування щодо збільшення попиту

GettyImages

Ціни на нафту зросли в середу після тривалого падіння. Це сталося завдяки скороченню видобутку основними виробниками, що свідчить про дефіцит пропозиції. Цей фактор переважив побоювання щодо зростання попиту в Китаї та США, двох найбільших світових споживачів сирої нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 27 центів, до 82,31 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate США зросли на 36 центів, до 78,51 долара за барель.

Встановлений у вівторок цільовий показник економічного зростання Китаю на 2024 рік на рівні близько 5% не передбачає масштабних планів стимулювання для підтримки економіки країни, що посилило побоювання щодо можливого відставання зростання попиту на чорне золото в країні цього року.

Реклама:

"Ринок хотів більше деталей щодо того, як Китай планує досягти своєї цільової норми зростання на 5% у 2024 році, і конкретно сподівався побачити подальше фіскальне розширення, щоб допомогти досягти цільового показника зростання", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG у Сіднеї.

За словами Сікамора, ринок очікую на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла перед Конгресом у середу та четвер, а також на дані щодо зайнятості в США у п'ятницю.

Коментарі Пауелла та дані щодо робочих місць можуть дати чіткіший напрямок щодо процентних ставок США, а ознаки зниження ставки ФРС розглядатимуться як позитивні для економіки та попиту на нафту.

Реклама:

Водночас ціни на нафту стрималися після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) оголосили про скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на день до кінця другого кварталу.

Скорочення створило певний дефіцит пропозиції, особливо на азійських ринках, разом із порушенням руху нафтових танкерів внаслідок атак хуситів у Червоному морі.