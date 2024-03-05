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Компанія Apple не планує проводити презентацію в березні, присвячену новим гаджетам, замість цього нові продукти будуть представлені на сайті компанії.

Про це пише Bloomberg.

Йдеться про оновлені Mac, iPad, Apple Pencil і Magic Keyboard. Очікується, що гаджети стануть доступні в березні або квітні.

За даними оглядача Bloomberg Марка Гурмана, компанія презентуватиме оновлення на сайті у форматі серії онлайн-відео та маркетингових кампаній.

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Очікується, що Apple презентує оновлені моделі iPad Pro і оновлений iPad Air з 12,9-дюймовим екраном, а також нові Apple Pencil і Magic Keyboard для iPad високого класу.

Nfrj; 13-дюймові та 15-дюймові MacBook Air будуть оснащені більш швидким чbпом M3, gbit Гурман. За його даними, випуск спеціальної версії iOS 17.4 з підтримкою нового обладнання заплановано на кінець березня, тож пристрої мають стати доступними в березні або квітні 2024-го.

"Після цього вся увага переключиться на Всесвітню конференцію розробників, де Apple продемонструє свої досягнення в галузі штучного інтелекту", - пише оглядач. Він також уточнює, що, за словами деяких інженерів, це буде наймасштабніше оновлення IOS за всю історію компанії.

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Економічна правда