У "Дії" спростили подачу заяву на отримання субсидії

У "Дії" спростили і пришвидшили процес подання заяви на оформлення субсидії - відтепер можна оформити субсидію на порталі за 10 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Команда Дії покращила й пришвидшила сервіс. Раніше на це йшло 30 хвилин. А тепер послугу можна отримати втричі швидше - заповнивши 7 полів замість 21", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість інформації підтягнеться з реєстрів автоматично.



Сервіс доступний для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію, пояснили в "Дії".

Реклама:

"Якщо ви подавали заяву про отримання субсидії раніше онлайн або офлайн, то надсилати її повторно не потрібно", - додали в Мінцифри.

Економічна правда