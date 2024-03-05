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У "Дії" спростили подачу заяву на отримання субсидії

Вівторок, 5 березня 2024, 17:54 - Олексій Павлиш

У "Дії" спростили і пришвидшили процес подання заяви на оформлення субсидії - відтепер можна оформити субсидію на порталі за 10 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Команда Дії покращила й пришвидшила сервіс. Раніше на це йшло 30 хвилин. А тепер послугу можна отримати втричі швидше - заповнивши 7 полів замість 21", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що більшість інформації підтягнеться з реєстрів автоматично.

Сервіс доступний для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію, пояснили в "Дії".

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"Якщо ви подавали заяву про отримання субсидії раніше онлайн або офлайн, то надсилати її повторно не потрібно", - додали в Мінцифри.

Економічна правда

Дія субсидії
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