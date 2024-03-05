У "Дії" спростили подачу заяву на отримання субсидії
Вівторок, 5 березня 2024, 17:54 -
У "Дії" спростили і пришвидшили процес подання заяви на оформлення субсидії - відтепер можна оформити субсидію на порталі за 10 хвилин.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Команда Дії покращила й пришвидшила сервіс. Раніше на це йшло 30 хвилин. А тепер послугу можна отримати втричі швидше - заповнивши 7 полів замість 21", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість інформації підтягнеться з реєстрів автоматично.
Сервіс доступний для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію, пояснили в "Дії".
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"Якщо ви подавали заяву про отримання субсидії раніше онлайн або офлайн, то надсилати її повторно не потрібно", - додали в Мінцифри.
Економічна правда
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