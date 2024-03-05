США запровадили санкції проти ПВК "Вагнер" та Повітряно-космічних сил РФ
Вівторок, 5 березня 2024, 18:20 -
Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили ПВК "Вагнер" та Повітряно-космічні сили РФ.
Про це повідомляє Федеральний реєстр США.
Під обмеження потрапили:
- Повітряно-космічні сили Російської Федерації;
- ПВК "Вагнера";
- росіянин Павло Шевелін;
- компанія "Елтехнорд" із Санкт-Петербурга;
- громадянин КНДР.
Сполучені Штати звинуватили зазначених осіб у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.
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Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.
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