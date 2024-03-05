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США запровадили санкції проти ПВК "Вагнер" та Повітряно-космічних сил РФ

Вівторок, 5 березня 2024, 18:20 - Артур Крижний

Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили ПВК "Вагнер" та Повітряно-космічні сили РФ.

Про це повідомляє Федеральний реєстр США.

Під обмеження потрапили:

  • Повітряно-космічні сили Російської Федерації;
  • ПВК "Вагнера";
  • росіянин Павло Шевелін;
  • компанія "Елтехнорд" із Санкт-Петербурга;
  • громадянин КНДР.

Сполучені Штати звинуватили зазначених осіб у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.

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Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.

РФ санкції США
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Економічна правда
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