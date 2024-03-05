У роботі "Дії" стався збій: роботу застосунку відновили
Вівторок, 5 березня 2024, 14:26 -
5 березня перестав працювати застосунок порталу державних послуг "Дія". Згодом роботу всіх сервісів відновили.
Про це стало відомо при спробі авторизуватись в застосунку.
При авторизації в сервісі користувачі бачать лише сповіщення "На жаль, сталася помилка".
Оновлено
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У пресслужбі "Дії" згодом повідомили, що оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше.
"Не турбуйтесь застосунок працює як завжди", - йдеться в повідомленні.
Однак все ще не працює отримання ковід-сертифікату, зміна водійського посвідчення та "Дія.Підпис".
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Економічна правда
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