В Україні помітно зросли продажі нових вантажівок

У лютому 2024 року в Україні було зареєстровано 1 025 нових комерційних автомобілів, що на 31% більше, ніж у січні.

Про це повідомила Асоціація українських автовиробників "Укравтопром".

Порівняно з лютим 2023 року, реєстрація нових комерційних авто (вантажні авто та спецавтомобілі) збільшилась на 41%.

Серед моделей-лідерів продажів минулого місяця:

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Renault - 303 од.,

Scania - 68 од.,

Mercedes-Benz - 56 од.,

Citroen - 54 од.,

MAN - 54 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 1,8 тис нових машин, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто – порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%. При цьому від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.

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