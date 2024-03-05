В Україні помітно зросли продажі нових вантажівок
Вівторок, 5 березня 2024, 10:33 -
У лютому 2024 року в Україні було зареєстровано 1 025 нових комерційних автомобілів, що на 31% більше, ніж у січні.
Про це повідомила Асоціація українських автовиробників "Укравтопром".
Порівняно з лютим 2023 року, реєстрація нових комерційних авто (вантажні авто та спецавтомобілі) збільшилась на 41%.
Серед моделей-лідерів продажів минулого місяця:
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- Renault - 303 од.,
- Scania - 68 од.,
- Mercedes-Benz - 56 од.,
- Citroen - 54 од.,
- MAN - 54 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 1,8 тис нових машин, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто – порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%. При цьому від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.
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