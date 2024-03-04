Франція інвестує 5 мільйонів євро у відновлення Чернігівщини

Міністерство відновлення України, Чернігівська ОВА та Французька агенція міжнародного технічного співробітництва Expertise France уклали Меморандум про співпрацю у відбудові Чернігівської області.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Зазначається, що вже триває спільна робота над конкретними проєктами, які будуть повністю або частково реалізовуватись на Чернігівщині, в загальному обсязі понад 5 млн євро, зокрема:

консерваційні роботи даху обласного академічного театру у Чернігові;

підтримка українських стартапів та інновацій на місцевому рівні, зокрема в Чернігівській області;

надання пріоритетної допомоги у сфері охорони здоров’я, зокрема, відновлення протирадіаційних укриттів в центральних лікарнях Чернігівщини;

підтримка органів місцевого самоврядування у відновленні та децентралізації, в тому числі розробка та впровадження навчальних модулів у темах інновацій, мобільності, сільського господарства, культури та спадщини.

"Допомога Чернігівській області та її громадам, зокрема Ічні, Нового Білоусу, Нової Басані, Остеру, Прилук, Семенівки, Новгород-Сіверського району, буде, між іншим, надана через проєкт багатогалузевої технічної допомоги mAIDan Ukraine ("Майдан Україна"), проєкт APPUI Health, а також EU4InnovationEast, які реалізує агентство Expertise France. З цією метою Expertise France утворює проєктний Офіс взаємопідтримки громад у Чернігові, за участю міжнародних і місцевих експертів", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

"Агенція Expertise France забезпечить всебічну підтримку відновленню Чернігівщини, з фокусом на експертизі та інноваціях. Пріоритетними для нас є реконструкція та євроінтеграція.

Ми прагнемо розпочати роботу якомога швидше, тому вже працюємо над структуруванням проєктів технічної допомоги", - зазначив гендиректор Expertise France Жеремі Пеллє.

Для реалізації меморандуму створюється Керівний комітет, який складається з представників Міністерства відновлення, Чернігівської ОВА, програми mAIDan Україна (Expertise France). Також до роботи комітету залучаються представники посольства Франції в Україні.

Реклама:

У міністерстві додали, що Франція вже бере активну участь у відновленні Чернігівської області. Зокрема, Чернігівщина отримала від уряду Франції гуманітарну допомогу та підтримку у сфері транспорту та інфраструктури, у відновленні закладів культури та охорони здоров’я, а також в питаннях оцінки руйнувань та проєктування відбудови регіону.

Економічна правда