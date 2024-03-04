АРМА виставило на аукціон перший арештований актив

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило онлайн-аукціон з продажу першого лоту арештованого активу - 1,2 тисячі тонн зерна пшениці.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"27 лютого 2024 року в системі "Прозорро.Продажі" оголошено онлайн-аукціон з продажу першого лоту арештованого активу АРМА, а саме зерно пшениці озимої 4 класу в кількості 1 201,26 тонн, реалізатором якого стало ТОВ "ПОЛОНЕКС", з яким напередодні АРМА підписало договір", - йдеться у повідомленні.

Кінцевий строк подання цінових пропозицій лота - 6 березня до 20:00.

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Дума зазначила, що аукціон відбудеться, якщо на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Якщо на онлайн-аукціон зареєструється лише один учасник, він визначається переможцем торгів та отримає право викупу лота за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни. Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хвилини учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Нагадаємо:

У листопаді 2023 року стало відомо, що арештовані активи в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізовуватимуться через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі.

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