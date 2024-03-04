Майже 70%: річна інфляція в Туреччині досягла 15-місячного максимуму

Річна інфляція в Туреччині прискорилася до 67,1% у лютому з 64,9% у січні - темпи зростанням виявилися швидшими, ніж прогнозувалося.

Про це пише Bloomberg.

Звзначається, що інфляція, частково стимульована цьогорічним різким підвищенням мінімальної заробітної плати, у лютому прискорилася четвертий місяць поспіль - до 67,1% з 64,9% у січні. Середня оцінка в опитуванні економістів, проведеному агентством Bloomberg, становила 66%.

"Місячна інфляція - показник, який перебуває під особливою увагою центрального банку - також перевищила прогнози, навіть незважаючи на те, що вона сповільнилася до 4,5% з 6,7% у січні. Вона залишається значно вищою, ніж у четвертому кварталі", - пише агентство.

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Посадовці турецького центробанку очікують, що річна інфляція сягне піку вище 70% у травні, але залишили процентні ставки без змін минулого місяця після того, як вони були підвищені на 3 650 базисних пунктів у вісім етапів.

"Можна стверджувати, що за таких процентних ставок монетарна політика не є достатньо жорсткою, щоб привести інфляцію у відповідність до офіційного цільового показника у 5% і закріпити інфляційні очікування", - сказав старший аналітик InTouch Capital Markets Пьотр Матис, який назвав рівень інфляції в Туреччині "приголомшливо високим".

Базова інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, прискорилася швидше, ніж прогнозувалося, і досягла 72,9% в річному вимірі в лютому з 70,5% в січні.

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Зростання вартості продуктів харчування, на які припадає близько чверті інфляційного кошика Туреччини, прискорилося до 71,1% в порівнянні з попереднім роком, в порівнянні з 69,7% в січні.

"Ці показники стали останніми перед місцевими виборами, що відбудуться пізніше в березні, на яких правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана спробує повернути під свій контроль міста, що перебувають під контролем опозиції, такі як Стамбул та Анкара.

М'якша фіскальна політика напередодні голосування стала перешкодою для зусиль центрального банку, спрямованих на стримування інфляції", - пише агентство.

"Ми ще далекі від цінової стабільності, але це наша мета", - сказав міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек в телевізійному інтерв'ю Bloomberg HT перед публікацією даних.

Зростання цін на послуги, такі як оренда житла та плата за навчання, у лютому підскочило до 94,4% у річному вимірі з 89,7% у січні. За словами головного економіста QNB Фінансбанку Еркіна Ісіка, прискорення інфляції в цьому секторі значною мірою пояснює, чому загальні показники виявилися значно вищими за очікування.

Економічна правда