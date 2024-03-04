Обсяги постачання російського дизпального до інших країн збільшилися на третину

Обсяги надходжень російських газойлів і дизпального у порти інших країн за тиждень 19-25 лютого збільшилися на 32% відносно попереднього тижня і становили 890 тисяч тонн.

Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на дослідження Консалтингової групи "А-95"

Найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія й Лівія. На них припадає 68% постачань.

Лівія збільшила постачання з 75 до 124 тисяч тонн дизпального. Обсяги надходження російського дизпального й газойлю в турецькі порти зменшилися з 390 до 365 тисяч тонн.

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Постачання російських нафтопродуктів в Туреччину зберігаються на високому рівні четвертий тиждень поспіль. Припинення фінансових операцій окремих турецьких банків з російськими компаніями поки що не позначилося на відвантаженнях, зазначає видання.

Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зросли на 35% і становили 118 тисяч тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів. Уперше за останні чотири місяці Росія не була основним постачальником дизпального й газойлю. Окрім російського палива, минулого тижня в порти Бразилії надійшло 104 тисяч тонн дизелю з ОАЕ й 46 тисяч тонн з Іспанії.

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