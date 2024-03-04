Ціни на нафту демонструють незначні зміни після різкого підвищення 

Ціни на нафту еталонних марок демонструють незначні та різноспрямовані зміни під час торгів у понеділок, 4 березня, після різкого підвищення наприкінці минулого тижня.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Як змінились ціни на нафту

Ціна травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:02 за київським часом становить 83,61 дол за барель, що на 0,06 дол (0,07%) вище від показника на закриття минулої сесії. 1 березня ці контракти підскочили в ціні на 1,64 дол (2%) – до 83,55 дол за барель.

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Котирування ф'ючерсів на сорт WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці зменшилися на 0,05 дол (на 0,06%) і становили 79,92 дол за барель. За підсумками попередньої сесії контракти подорожчали на 1,71 дол (2,2%) – до 79,97 дол за барель.

За підсумками всього минулого тижня Brent подорожчала на 3,4%, WTI – на 4,6%.

Що вплинуло на ціни?

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Причиною значного підвищення цін у п'ятницю, 1 березня, стали побоювання щодо подальшого посилення напруженості на Близькому Сході.

"Геополітична напруженість чинить дедалі більш "бичачий" вплив на ринок у міру того, як ми просуваємося далі у 2024 рік", – заявив співредактор Sevens Report Research Тайлер Річі виданню MarketWatch.

Тим часом низка країн ОПЕК+ за підсумками колективних переговорів 3 березня оголосила про продовження додаткових добровільних скорочень нафтовидобутку. Обмеження, які набули чинності з 1 січня і становлять близько 2 млн б/д, діятимуть до кінця червня.

Учасники альянсу знову наголосили, що скорочення спрямовані на підтримання стабільності та балансу світового нафтового ринку, а додаткові обсяги, що випали, згодом будуть поступово відновлені.

Економічна правда