У трійці лідерів – електрокар: які авто найчастіше купували українці у лютому
Понеділок, 4 березня 2024, 09:19 -
У минулому місяці десять моделей сформували майже 40% ринку нових легковиків. У трійці лідерів також опинився електрокар.
Про це повідомляє Асоціація українських автомобільних виробників "Укравтопром".
Як і торік, очолює український рейтинг найпопулярніших нових авто компактний кросовер Renault Duster.
Який вигляд має десятка бестселерів лютого 2024 року:
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- Renault Duster – 603 од.;
- Toyota RAV-4 – 298 од.;
- Volkswagen ID.4 – 257 од.;
- Peugeot 301 – 196 од.;
- Skoda Scala – 156 од.;
- Mazda CX5 – 145 од.;
- KIA Sportage – 132 од.;
- Toyota Hilux – 112 од.;
- BYD Song Plus – 110 од.;
- Toyota Camry – 108 од.
Нагадаємо:
У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто – порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%. При цьому від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.
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