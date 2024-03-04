У трійці лідерів – електрокар: які авто найчастіше купували українці у лютому 

Фото: Getty Images

У минулому місяці десять моделей сформували майже 40% ринку нових легковиків. У трійці лідерів також опинився електрокар.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобільних виробників "Укравтопром".

Як і торік, очолює український рейтинг найпопулярніших нових авто компактний кросовер Renault Duster.

Який вигляд має десятка бестселерів лютого 2024 року:

Реклама:

Renault Duster – 603 од.;

Toyota RAV-4 – 298 од.;

Volkswagen ID.4 – 257 од.;

Peugeot 301 – 196 од.;

Skoda Scala – 156 од.;

Mazda CX5 – 145 од.;

KIA Sportage – 132 од.;

Toyota Hilux – 112 од.;

BYD Song Plus – 110 од.;

Toyota Camry – 108 од.

Нагадаємо:

У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто – порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%. При цьому від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.