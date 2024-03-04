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У трійці лідерів – електрокар: які авто найчастіше купували українці у лютому 

Понеділок, 4 березня 2024, 09:19 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Getty Images

У минулому місяці десять моделей сформували майже 40% ринку нових легковиків. У трійці лідерів також опинився електрокар. 

Про це повідомляє Асоціація українських автомобільних виробників "Укравтопром". 

Як і торік, очолює український рейтинг найпопулярніших нових авто компактний кросовер Renault Duster.

Який вигляд має десятка бестселерів лютого 2024 року: 

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  • Renault Duster – 603 од.;
  • Toyota RAV-4 – 298 од.;
  • Volkswagen ID.4 – 257 од.;
  • Peugeot 301 – 196 од.;
  • Skoda Scala – 156 од.;
  • Mazda CX5 – 145 од.;
  • KIA Sportage – 132 од.;
  • Toyota Hilux – 112 од.;
  • BYD Song Plus – 110 од.;
  • Toyota Camry – 108 од.

Нагадаємо: 

У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто – порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%. При цьому від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.

авто електромобіль Укравтопром
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Економічна правда
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