ЄС заборонив польоти на своїй території турецькій авіакомпанії Southwind, яка керувалась з РФ

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ЄС слідом за Фінляндією заборонив польоти над своєю територією турецькій авіакомпанії Southwind Airlines, яку звинувачують у фактичному контролі з РФ.

Про це відомо з інформації турецького видання Turizm Guncel, а також профільного видання про авіацію aero telegraph.

"Наша загальна оцінка показує, що значна частка власності та ефективний контроль не належать турецьким особам або компаніям. Ми дійшли висновку, що авіакомпанія і контроль над нею пов'язані з російськими гравцями", - каже, голова фінського транспортного відомства Traficom Яркко Саарімякі.

Компанія Southwind Airlines була заснована у 2022 році у місті Анталія, вона мала профілюватись на польотах з Росії. Створення компанії повʼязано з відмовою багатьох турецьких авіакомпаній літати до Росії, та скороченням кількості польотів російських авіакомпаній.

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Вперше Фінляндія відмовила Southwind у польоті на свою територію 25 березня, посилаючись на фактичний контроль компанії із Росії, що суперечить Регламенту про санкції ЄС.

Вже 28 березня, як пише турецьке витання Turizm Guncel, Брюссель поінформував своїх членів, що авіакомпанії Southwind Airlines, офіційна назва якої Cortex Aviation and Tourism Trade, було заборонено злітати, літати і приземлятися відповідно до статті 31 Регламенту № 833/2014, стаття 3d 31., який набув чинності в липні 2014 року. Він регулює санкції, пов'язані з агресією Росії проти України. Було заявлено, що дана заборона буде введена в дію негайно.

До введення санкцій компанія здійснювала польоти зокрема до Німеччини, Швейцарії, Греції, Північної Македонії, Італії.

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Вже 30 березня Асоціація туроператорів Росії повідомила про скасування рейсів турецької авіакомпанії до Калінінграда, через санкції ЄС.

Заборона на польоти в межах ЄС також робить неможливими перельоти компанії до Швейцарії, а також до Північної Македонії.

Економічна правда